vendredi 8 mars 2024

iGFM (Dakar) La structure Jambaars Productions a décroché le combat royal entre Modou Lô de l’écurie Rock Énergie et Siteu de Lansar. Cette affiche très attendue devrait avoir lieu en novembre 2024.

Modou Lô, après ses victoires contre Ama Baldé et Boy Niang 2, va affronter Siteu, qui cherche à prouver sa valeur après sa défaite contre Lac de Guiers. Pour Modou Lô, ce combat est l’occasion d’offrir une chance aux jeunes lutteurs et de consolider sa place de roi des arènes. Pour Siteu, c’est une opportunité de montrer qu’il peut rivaliser avec les meilleurs et de regagner la confiance des observateurs.



Malgré les doutes, Siteu compte bien relever ce défi et prouver qu’il a l’étoffe d’un champion. Néanmoins, Modou Lô qui conserve la couronne, est considéré comme le favori de ce combat, ayant déjà la faveur des pronostics.