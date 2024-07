mardi 2 juillet 2024 • 1800 lectures • 2 commentaires

iGFM (Dakar) Le CNG de lutte a annoncé avoir infligé une suspension d'un an au lutteur Ada Fass, suite à son acte jugé malvenu lors de son combat contre Gouye Gui, dimanche dernier, à l’Arène nationale de Pikine. Explications :

"Attendu que le lutteur Adama Korera dit Ada Fass a manifestement retardé de son propre chef la poursuite des combats, provoquant une fin tardive du gala de lutte ; Constatant la violation flagrante et volontaire des règles de lutte en général et de la circulaire citée ci-dessus en particulier ; Par ces motifs le bureau du Comité National de Gestion de la Lutte (CNGL), en sa séance du Lundi 01 Juillet 2024, a pris les décisions suivantes : le lutteur reçoit son reliquat après déduction des pénalités financières, le lutteur est suspendu à un (01) an ferme à compter de la date de signature de la présente correspondance", a fait savoir le Comité National de Gestion de la Lutte (CNG).