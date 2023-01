mardi 10 janvier 2023 • 385 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le lutteur Modou Lo a déposé, ce mardi, son certificat de guérison, dans le bureau du Directeur administratif du CNG, Ndiamé Diop.

L'information a été donnée par l'agent de Modou Lo, Biram Gning lors d'un bref entretien téléphonique avec IGFM. "Effectivement, c'est moi qui ai déposé le certificat, ce mardi 10 janvier. Maintenant, Modou est apte, il peut désormais lutter", a-t-il fait savoir au téléphone.



Et d'ajouter : "Après trois ans sans combat, il doit reprendre la compétition. Son combat contre Ama Baldé ne s'est pas tenu au moment voulu à cause de sa blessure. C'est toujours d'actualité parce qu'il a reçu une avance. Mais là, c'est Ama qui s'est blessé à son tour. On attend qu'il guérisse", a expliqué Biram Gningue, indiquant qu'il se pourrait que Modou Lo décroche un autre adversaire hormis son combat contre Ama.



Pour rappel, le combat de lutte tant attendu qui devait opposer les lutteurs Modou Lo et Ama Baldé, le 13 mars 2022, à l’arène nationale, a été reporté. Le lutteur des Parcelles Assainies, Modou Lô, avait contracté une blessure quelques semaines avant.