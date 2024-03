lundi 18 mars 2024 • 268 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le Roi des arènes, Modou Lo (Rock Energie), a mis en garde son prochain adversaire Siteu de l'école de lutte Lansar.

"Je n’aurai pas de pitié pour Siteu", a-t-il d'abord averti son adversaire de novembre 2024, sur le plateau de Bantamba TV. Selon le lutteur des Parcelles Assaines, cette affiche reste "un combat" puisque "Siteu a fait ses preuves."



Un défi accepté



"J’étais prêt contre tout le monde, mais je n’attends personne. C’est pourquoi lorsque Jambaar Productions est venu me voir, j’ai accepté le défi", a-t-il justifié. Et d'ajouter que les organisateurs de la structure Jambar Productions qui n’ont "jamais organisé" son combat, devraient poursuivre la collaboration. "Je préfère Jambaar devant tous les autres promoteurs", a fait savoir Modou Lo.



"Auparavant, je sortais mon argent pour payer des promoteurs afin qu’ils organisent des combats pour les lutteurs des Parcelles Assainies. Jambaar est venu me remplacer sur ce côté", a soutenu le Roi des arènes. "Ils privilégient les lutteurs des Parcelles. Ceci est un développement pour la lutte mais encore plus pour nous les Parcellois", a-t-il expliqué, indiquant que c'est pour cette raison qu'il n'a "pas hésité à combattre pour leur compte".