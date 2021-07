jeudi 1 juillet 2021 • 91 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Un mois avant leur combat, Papa Sow et Siteu se retrouvaient hier soir, à Iba Mar Diop, pour un duel verbal.

Le promoteur Pape Abdou Fall compte réussir son événement qui avait été reporté à cause de la pandémie. Fixé finalement pour le 1er août 2021, ce combat s'annonce palpitant. Hier soir, les deux lutteurs se retrouvaient pour lancer les hostilités.

Papa Sow, a déclaré que son adversaire ne s'est pas bien préparé, “il n’a rien dans les jambes et je jure de le battre."

De son côté, Siteu, a quant à lui menacé son adversaire. “Il n’a qu’à me laisser partir, sinon je vais l’agresser. Il ne peut pas stopper ma progression vers le cercle des lutteurs dits “VIP”.