Lutte : Yawou Dial, une jeunesse en dents de scie

iGFM-(Dakar) Avant de se lancer dans la lutte en 2004 pour se faire une nouvelle vie, Yaou Dial a connu des déboires dans sa jeunesse.

Au début, c’était difficile de prédire son destin. Et même ses proches ne pouvaient parier sur le chemin qu’allait empruntait Yaou Dial, l’un des lutteurs les plus connus et aimés au Sénégal. 16 ans après ses débuts dans l’arène, IGFM s’est entretenu avec le sociétaire de l’école de lutte Pikine Mbollo. Il revient sur les nombreux obstacles qu’il a traversés avant de se faire un nom. Une vraie jeunesse en dents de scie.

« J’ai failli devenir chauffeur de car rapide»

« Ma jeunesse n’a pas facile. J’ai beaucoup galéré. J’alliais la menuiserie et le rap. J’ai fait de la menuiserie pendant 9 ans, à Dalifort. Et en 1993, j’étais apprenti car rapide, un transport en commun. J’ai aussi été à l’école mais j’ai très tôt arrêté », se confit-il sans préciser son niveau d’études. « Si je n’étais pas lutteur, je serai chauffeur de car rapide car j’ai été apprenti pendant longtemps à Grand-Dakar. J’ai aussi joué au foot. J’étais aussi rappeur mais ma trajectoire a changé d’un seul coup.»

« Je n’ai pas gagné beaucoup d’argent dans la lutte »

Voulant changer de vie, Yawou Dial a tourné toutes ces pages. Les portes de la lutte s’ouvrent pour le Pikinois en 2004 après des déboires. « Mon choix pour la lutte n’a pas été difficile. J’ai vu que je pouvais me lancer dans ce milieu pour tenter ma chance », raconte-t-il. « Mais en un moment donné, je me suis dit que ça allait être très compliqué de gagner de l’argent dans la lutte. En comprenant cela, j’ai choisi Abdoulaye Wade comme mon marabout. Et là, je ne le regrette pas. Grâce à Abdoulaye Wade j’arrive à régler mes problèmes. Donc, je n’ai pas de regret d’avoir choisi la lutte car j’ai eu un nom. Aujourd’hui, partout où je passe, on m’intercepte et on m’appelle le lutteur du président Abdoulaye Wade. J’en suis fier », soutient-il, indiquant que lorsque Abdoulaye Wade l’a reçu en 2007, il a arrêté son métier d’apprenti car rapide. « Abdoulaye Wade a beaucoup changé ma vie. »

« Petit Mbaye me payait 50.000 pour un combat»

« Mais, je n’ai pas gagné beaucoup d’argent dans la lutte. C’était difficile d’avoir un combat dans lequel on me paie plus de 30.000 F CFA. Mais lorsque Petit Mbaye (promoteur) était là, il me payait 50.000 F CFA pour chaque combat. D’autres lutteurs de ma génération n’avaient pas ça. On disait même que je suis la star des petits lutteurs. »

« On a voulu me corrompre après la chute du président Wade »

« On a voulu me corrompre après la chute du président Abdoulaye Wade en 2012. On voulait me pousser à faire des choses. Je n’ai pas accepté. Lorsque Abdoulaye Wade était président, on me sollicitait pour ouvrir le gala de lutte. C’est pour cela qu’on me voyait tout le temps en tête des affiches des journées de lutte. Mais, après Wade, on a voulu me mettre les bâtons dans les roues c’est pour cela que je n’ai plus la force de lutter à je ne me donne plus à fond. Pourtant, j’ai sauvé Tyson-Bombardier. Je remercie encore Abdoulaye Wade. »

Mamadou Salif GUEYE