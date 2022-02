mercredi 2 février 2022 • 287 lectures • 0 commentaires

iGFM- Le Procureur du Tribunal de Grande Instance de Diourbel a décidé de placer sous mandat de dépôt 08 suspects, pour coups mortels. Le 19 janvier dernier, dans le quartier Dioufène (Diourbel), un présumé voleur avait été lynché à mort.

Accusé d’avoir volé un cheval au quartier Pikine, la victime, M. Sow sera poursuivi par le propriétaire et un groupe d’individus. Après l’avoir attrapé, ils ont décidé de faire justice eux-mêmes, le lynchant à mort.



Les pandores du commissariat central de Diourbel viendront constater plus tard les dégâts. Un corps sans vie, des gourdins et autres armes blanches. Le propriétaire du cheval et 02 individus ont aussitôt été mis en garde à vue.



La suite de l’enquête impliquera plus tard 08 autres suspects.