iGFM - (Dakar) Le président Macky Sall a donné des instruction plus que musclées au ministre de l’Urbanisme. Il veut que Dakar soit désengorgé de fond en comble. Il l'a dit lors de la cérémonie de lancement de "Bessup Setal", la version Wolof du "cleaning Day".

"Monsieur le ministre Abdoulaye Sow il faut continuer le travail de désencombrement. Il n’est pas acceptable que Dakar continue à présenter un tel visage. Il faut absolument tout enlever, tout ce qui constitue un obstacle sur la voie publique.



Je vous en donne tous les pouvoirs et vous avez mon soutien entier et total. Utilisez les moyens de l’Ucg, des forces publiques et tous les moyens pour dégager la voie publique, la rendre respiratoire.



Et j’invite nos compatriotes à planter des arbres, à les entretenir à les arroser pour que notre cadre de vie soit viable, où il fait bon vivre. J'ai été fier de prendre part à cette journée mais nous allons la faire tous les mois."