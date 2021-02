samedi 20 février 2021 • 53 lectures • 0 commentaires

iGFM – (Dakar) Dolil est l’extrait de l’album DK7 qui sortira le 12 mars 2021, un projet réalisé entre Dakar et Paris réunissant 3 artistes : M2, Clayton Hamilton et Ombre Zion.

Le clip raconte 3 destins : celui d’un pêcheur qui a du mal à joindre les 2 bouts, d’une petite fille qui rêve d’être danseuse et d’un jeune garagiste qui lutte pour s’en sortir.

Malgré les difficultés, les 3 personnages du clip s’accrochent et finissent par arriver à leur fin. C’est ce message d’espoir que délivre ce morceau original aux couleurs drill et mbalax.

Un titre fort avec un très beau clip réalisé par Awanje mélangeant beaux paysages de Dakar et danses avec Alex et son groupe à découvrir sur YouTube :