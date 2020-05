« Ma conviction est qu’il est prématuré de réouvrir les mosquées »

IGFM – Imam Amadou Makhtar Kanté n’est pas favorable à la réouverture des mosquées dans ce contexte de prolifération du Covid-19. Il l’a fait savoir dans un post sur facebook.

« Je reste convaincu qu’il est prématuré et imprudent de reprendre les prières dans les mosquées du pays. Côté charia, je ne vois rien qui l’impose dans un contexte d’épidémie en phase ascendante de surcroît ! Je trouve lourdes et fastidieuses les mesures d’accompagnement proposées dans certains documents à cette fin. Alors que dans notre pays, l’épidémie est dans une phase ascendante, est-ce le moment de prendre une telle décision et pour quels motifs ? Pour satisfaire les promoteurs des thèses complotistes, comparatistes, etc ? », fait-il savoir.

Il conseille que « si pour raison d’Etat et de Foi ou considérée comme telle, les prières reprennent dans les mosquées partout dans le pays », que les Imams et autres responsables des mosquées le fassent en étroite collaboration avec les autorités administratives locales.

« Etant entendu qu’une clause d’isolement immédiat d’une mosquée qui serait touchée devrait être prévue. Sans que personne ne puisse garantir l’applicabilité des mesures d’accompagnement vu ce qui se passe… », conclue-t-il.