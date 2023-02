mardi 14 février 2023 • 856 lectures • 1 commentaires

iGFM – (Dakar) C’est la fête des amoureux. Un prétexte pour L’Observateur de demander à quelques artistes de rejouer le film de leur 14-Février le plus sombre. Voici l’histoire de du rappeur Malal Talla (à l’état civil).

«Ma pire Saint-Valentin, c'était en 2004. Je n’étais pas du tout dans les histoires de Saint-Valentin avant de rencontrer une fille deux ans plus tôt. Je fondais plein d’espoir dans notre relation. J'étais prêt à toutes les folies pour ma copine. Elle m’avait demandé de lui offrir un téléphone portable comme cadeau de Saint-Valentin. Étant donné que j’avais des tubes qui cartonnaient à l’époque- ‘Taximan’, mon duo avec Viviane Chidid, faisait un tabac- j’avais un peu d’argent. Je lui ai alors acheté un Sony Ericsson, le téléphone en vogue à l’époque.

«Je lui ai remis le téléphone la veille de la fête. Elle m’avait promis que le lendemain, nous allions nous voir le soir et passer ensemble la fête en amoureux. À l’heure convenue, elle était injoignable. Son téléphone sonnait dans le vide. Pendant toute la soirée j’insistais, mais rien. J’ai alors compris qu’elle m’avait posé un lapin. J’avais très mal.

«La fête passée, elle a continué à ignorer mes appels insistants. Trois jours après elle finit par décrocher. D’un ton colérique, elle me demanda d’arrêter de l’appeler, qu’elle mettait un terme à notre relation et qu’elle avait un nouveau copain. Je lui ai alors demandé de me rendre le téléphone que je lui avais offert. Elle refusa. C’était comme si le sol se dérobait sous mes pieds.

«J’ai quand même décidé de ne pas me laisser faire. La fille était assistante dans une société de la place. Je me suis débrouillé pour avoir l’adresse de son lieu de travail. Je l’ai trouvée dans une salle entourée de plusieurs personnes. Elle pensait que parce que je suis célèbre je n’allais pas créer de scandale. Elle se trompait. Lorsqu’elle a refusé une nouvelle fois de me rendre le téléphone, on s’est violemment disputé. Lorsque j'ai expliqué le problème à son patron, qui nous avait rejoint, ce dernier lui a demandé de me restituer le portable. Ce qu’elle fit malgré elle. C’était pour moi une sorte de consolation après le lapin qu’elle m’a posée.»