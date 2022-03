samedi 12 mars 2022 • 221 lectures • 0 commentaires

Sport 1 heure Taille

iGFM (Dakar) Dans une interview avec France Football, Sadio Mané, a fait des révélations sur la CAN de sa mère.

"Forcément. Je me souviens de ce coup de file. Quand je l'ai appelée, elle m'a dit qu'est ce que tu es parti faire là-bas? Tu te fatigues pour rien. Je connais plein de footballers meilleurs que toi qui ont passé leur vie à courir après leur rêve sans y parvenir et se retrouvent sans rien après. Alors, arrête tes bêtises, rentre et retourne à l'école!» Heureusement, je ne l'ai pas écoutée. (Il marque une pause.) Mais après, elle m'a beaucoup aidé. On s'appelle chaque jour. Et le soir de la finale, comme d'habitude, elle n'a pas regardé le match car elle a trop peur. Elle m'a avoué avoir perdu sept kilos durant la CAN tellement elle stressait. Au bout du fil, je lui ai alors dit: «Maintenant, il faut aller manger car c'est fini. On a gagné. » Elle m'a répondu : «Ah, vous avez vraiment gagné?» C'est certainement la seule Sénégalaise qui n'était pas devant son poste de télévision ce soir-là. Pourtant, il y avait plus de trois cents personnes devant chez moi qui tentaient de tout lui raconter. Mais elle ne voulait pas trop écouter. Après mon penalty raté, elle m'a expliqué qu'elle était allée s'isoler à côté du fleuve. C'est de la qu'elle m'a envoyé toutes ses prières."