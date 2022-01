jeudi 13 janvier 2022 • 785 lectures • 0 commentaires

iGFM (Cameroun) À 24h du derby Sénégal-Guinée, le sélectionneur des Lions, Aliou Cissé a évoqué ses relations avec Kara Diawara, l'entraîneur guinéen.

"Je ne l'ai pas lu ses propos mais on se connaît depuis plus de 20 ans. Cela reste un match de football, ça reste dans le cadre du derby. deux pays proches", a-t-il réagi aux propos du technicien ddu Syli, qui avait déclaré que le Sénégal a été favorisé dernièrement.



"Ma relation avec Kaba est au dessus de ce match de football. Ce qui est important, c'est le fait qu'il soit à la tête de la Guinée et mois du Sénégal. Il a envie de se qualifier, moi aussi. Mais, véritablement, nous nous sommes concentrés sur l'essentiel, le match de demain", a-t-il expliqué, indiquant que son équipe veut aller loin dans cette compétition, mais cela passe d'abord par gagner, ce vendredi, la Guinée, dans une rencontre comptant pour la deuxième journée de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) "Cameroun 2021".

Mamadou Salif GUEYE et Cheikh SARR (Envoyés spéciaux à Bafoussam, Cameroun)