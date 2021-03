mercredi 3 mars 2021 • 834 lectures • 5 commentaires

Actualité 1 heure Taille

iGFM (Dakar) Sur sa page Facebook, Ousmane Sonko a fait savoir que sa "voiture a été bloquée depuis plus d'une heure par la gendarmerie", au moment de déférer à la convocation du juge du 8e cabinet, qui voudrait l'entendre dans une affaire de "viols".

"Ma voiture est bloquée depuis plus d'une heure par la gendarmerie commandée par le préfet de Dakar. Ce préfet a été surpris entrain de dire qu'il vont décerner un mandat d'amener pour me cueillir de force. Personne n'a le droit de me choisir un itinéraire. J'ai fait constater par un huissier en conséquence. Je suis un citoyen libre de ses mouvements.

Je prends à témoin l'opinion nationale et internationale sur ces graves violations de nos droits."