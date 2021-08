dimanche 15 août 2021 • 169 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Tout est bien qui finit bien. Suite à des discussions fructueuses, le malentendu entre le régisseur de la Maison d’Arrêt et de Correction de Mbour, M. Mame Saliou Fall et le Maire de Malicounda, Maguette Sène, a été levé.

Ce, au profit et pour le grand bonheur des prisonniers de la Mac de Mbour. D’ailleurs, c’est aujourd’hui, lundi 17 août 2021 à 12H que le régisseur de Mbour va recevoir le don qu’il avait sollicité du Maire de Malicounda, Maguette Sène, en présence de la presse.

Pour rappel, ce don avait suscité des incompréhensions entre le Maire de Malicounda et le régisseur de la Mac de Mbour qui ne voulait pas que l’action soit médiatisée par la presse locale. Il avait tout simplement refusé de recevoir le don hier samedi 14 août 2021. Et le Maire de Malicounda et son staff avaient rebroussé chemin avec leur camion qui contenait les produits estimés à une valeur de 15 millions de Francs CFA.

Composé de 160 matelas, 140 produits détergents, 50 cartons d'eau de javel, 50 gels, 200 litres d'acide, 200 paquets de biscuits, etc., ce don est une participation symbolique du Maire de Malicounda à la lutte contre la COVID-19 dans les prisons surtout en cette période de 3e vague et à l’amélioration des conditions de détention des prisonniers à la MAC de Mbour.