MAC DE THIES : Les minutes de sortie de prison de Luc Nicolaï

IGFM – Luc Nicolaï est sorti de prison à la veille de la Tabaski, à la faveur d’une grâce présidentielle, comme beaucoup d’autres de ses codétenus lâchés dans la rue sans que l’Administration pénitentiaire ne prenne la précaution de leur faire passer des tests virologiques.

Il s’est levé, a fait ses affaires et a voulu s’échapper de la prison, comme on sortait d’un simple squat…Quand le décret de grâce présidentielle lui est tombé dessus, Luc Nicolaï, condamné dans l’affaire de la drogue de l’hôtel Lamantin Beach de Saly (Mbour), a fait montre d’un comportement qui a prêté à (sou)rire entre les murs de la prison de Thiès. Poussé vers la sortie par un vent de liberté retrouvée et, surtout, inespérée, il a été comme saisi par une altération de discernement. Pressé de quitter l’univers carcéral, l’homme d’affaires s’est présenté à la porte de la Maison d’arrêt et de correction (Mac) de Thiès sans sa lettre de notification de sortie. Il a fallu le rattraper par la manche pour le ramener à la réalité du protocole de levée d’écrou. Le promoteur de lutte a été obligé de revenir sur ses pas pour rencontrer le régisseur de prison dans son bureau. Quelques minutes plus tard, Luc Nicolaï, qui a enfin reçu son ticket de sortie, est autorisé à franchir la lourde porte métallique que lui ouvre un garde pénitentiaire.

Il est 15h30mn, ce jeudi 30 juillet, veille de la Tabaski. Affecté par sa longue détention, Luc Nicolaï n’est plus que l’ombre de lui-même. Le détenu le plus célèbre de la prison de Thiès s’avance vers une liberté comme inopinée. D’un pas pesant, il se dirige lentement vers une voiture noire de type 4×4. Des détenus qui étaient déjà agglutinés dehors l’apostrophent pour qu’il les conduise à Mbour. «Je ne vais pas directement à Mbour», répond Luc. Vêtu d’une demi-saison de couleur jaune moutarde et chaussé d’une paire de «nu-pieds», il s’engouffre rapidement dans le véhicule qui l’attendait et disparaît aussi vite que possible, ses problèmes liés au séjour carcéral avec…

La détention de Luc Nicolaï dans la Cité du Rail n’a pas été de tout repos pour l’Administration pénitentiaire. Observant une grève de la faim et tombé en syncope le 11 juin 2020, vers 13h35mn, il a été évacué en urgence à l’hôpital régional Ahmadou Sakhir Ndiéguène, à bord de son véhicule garé dans l’enceinte même de la prison. Le dimanche 14 juin, il avait encore piqué une crise à 13h22mn. Il était finalement devenu une «patate chaude» pour le régisseur de la prison de Thiès.

Luc Nicolaï avait été interpellé le 19 décembre 2019, par les éléments de la brigade de recherches de la gendarmerie de Thiès qui avaient exécuté, sur instruction du procureur de la République de Mbour, le mandat d’arrêt lancé contre lui dans le cadre de l’affaire de la drogue du Lamantin Beach. En juillet dernier, la Cour suprême avait confirmé la décision de la Cour d’appel de Saint-Louis qui avait condamné Luc Nicolaï à 5 ans de prison, dont 1 an avec sursis. La Cour suprême avait néanmoins infirmé le jugement sur les intérêts civils, en allouant à Bertrand Touly et à l’hôtel Lamantin Beach la somme de 300 millions de FCfa. La juridiction supérieure avait ensuite décerné un mandat d’arrêt contre Luc. Poursuivi pour détention de drogue, association de malfaiteurs et tentative d’extorsion de fonds, le promoteur de lutte avait été reconnu coupable, en première instance, d’avoir introduit de la cocaïne au bureau de Bertrand Touly, en complicité avec des employés du Lamantin Beach. Il avait été condamné à 5 ans, dont 2 ans avec sursis et à payer 1 milliard de FCfa à Bertrand Touly en première instance. Quand son dossier a été réexaminé, la Cour suprême qui avait rejeté le pourvoi en cassation introduit par ses avocats, avait infirmé la décision rendue par la Cour d’appel de Saint-Louis. Pour l’exécution de cette sentence, le juge avait décerné contre Luc Nicolaï un mandat d’arrêt. Le promoteur de lutte a été interpellé par les éléments de la brigade de recherches de la gendarmerie de Thiès le 19 décembre 2019 et envoyé à la prison de Saint-Louis, puis transféré à celle de Thiès. D’où il vient de sortir… par la grâce de Macky Sall.

OUSSEYNOU MASSERIGNE GUEYE