iGFM - (Dakar) Le chef de l’Etat sera à Kaffrine dans les prochaines heures. Ce, dans le cadre de sa tournée économique. Mais, dans le Ndoukoumane, l’on craint que l’accueil ne soit terni par les rivalités entre les partisans du ministre Abdoulaye Sow et le député maire de la localité Abdoulaye Wilane. Ce dernier s’est exprimé sur la question.

"C’est un leurre espiègle que de faire croire à nos dirigeants qu’il y a une réalité de Benno Bok Yakaar ici. Il y a des manœuvres que certains déroulent, moi je reste droit dans mes bottes, constant dans mes choix, fidèle à mes choix et orientations qui, depuis 2008-2009 déjà, mais de manière structurée depuis 2012, et à chaque que c’est possible, m’ont maintenu, mon parti et moi, dans la mouvance présidentielle.



Je souhaite à chacun le meilleur et de meilleures conditions d’accueil. De ce que je peux et à partir de ce que je sais, je ne ménagerai aucun sacrifice, aucune dépense que je peux faire pour réserver un bel accueil au président de la République.



Ce que je souhaite, c’est qu’il ait droit à un accueil Républicain et massif, sans sabotage sans rixes et sans grabuges. Parce que nous le devons au Président de ma République qui mérite un accueil discipliné, reconnaissant, plutôt qu’un accueil sous fond de positionnement politicien. On ne me trouvera pas sur ce terrain de la politique politicienne."