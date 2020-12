samedi 5 décembre 2020 • 177 lectures • 1 commentaires

iGFM - (Dakar) Pour Me Abdoulaye Babou est formel. La constitution telle qu’écrite, le chef de l’Etat Macky Sall peut bien postuler pour un nouveau mandat.

«Je suis juriste et j'ai déjà examiné la Constitution de fond en comble surtout depuis la réforme de 2016. Cette réforme, en son article 27, règle deux problèmes à savoir la durée du mandat présidentiel qui est de cinq ans et qui dit clairement que nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs», souligne Me Abdoulaye Babou dans les colonnes du journale L’As.

L’avocat considère que le président Macky Sall a fait un premier mandat de cinq ans qui s'achève en 2024. «Dès lors, il a le droit juridiquement de se présenter pour un second mandat de cinq ans. Je le dis et je le répète: la Constitution n'a jamais parlé de troisième mandat. La loi ne parle pas des sept ans avant la réforme et il n'y a pas de mesures transitoires. On ne peut pas changer la Constitution pour viser la seule personne du Président de la République."