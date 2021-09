lundi 20 septembre 2021 • 372 lectures • 0 commentaires

Le chef de l’Etat se rend, ce lundi, à New York pour assister à l’Assemblée générale des nations unies (ONU). Mais, les antennes locales de l’opposition sénégalaise et autres activistes ne comptent pas lui offrir un lisse accueil.

Le Pds, Pastef, Bokk Gis-Gis et les autres partis politiques qui ont des antennes aux Usa ont lancé un communiqué pour convier à une forte manifestation en compagnie des activistes, renseigne "Les Echos". Ils comptent, notamment dénoncer l'arrestation des activistes qui manifestaient contre la cherté de la vie.



«Les Sénégalais ne peuvent même pas manifester dans leur pays. Mais nous, nous sortirons pour le faire ici à New York», disent-ils. Les Echos renseignent que la maison du Sénégal à New York, où logera le président Macky Sall, est sous haute surveillance. La police est venue en appoint. Pour éviter tout dérapage et incidents, les autorités sénégalaises ont pris le temps de s'adresser à toute la communauté sénégalaise par voie de presse.



Selon le Consul général du Sénégal à New York, El Hadji Amadou Nanga Ndao, le président de la République mérite un accueil digne d''un chef d'Etat. Le Consul qui s'exprimait sur les ondes de la radio WPAT de New York a, par ailleurs, appelé à la grande mobilisation pour venir accueillir le président de la République dont la dernière visite aux Etats-Unis date de septembre 2019.



Il a aussi précisé qu'au nom de la démocratie, chacun est libre de s'exprimer, mais de façon responsable et que l'accueil du chef de l'Etat à la Maison du Sénégal ne doit en aucun cas être saboté.