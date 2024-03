mardi 12 mars 2024 • 2223 lectures • 7 commentaires

Le président Macky Sall a-t-il bloqué les ressources financières devant servir au financement de la campagne de Amadou Bâ. La question revient ces derniers jours. Le porte-parole de l’Alliance pour la République (Apr) s'est expliqué à ce sujet.

Seydou Guèye parle de retard, quant aux problèmes de mise à disposition des moyens financiers pour la campagne du candidat Amadou Bâ. Le porte-parole de l’Apr réfute tout blocage de la part du Président Macky Sall.



«Je ne pense pas que le président de la République ait cette culture de bloquer des moyens. C'est vrai qu'il y a un peu de retard dans la mise à disposition des moyens», a concédé M. Gueye dans les colonnes de L’Observateur.



Seydou Gueye explique que de coutume, le candidat, la coalition, les hauts responsables, et le Président lui-même, contribuent chacun. Et c'est ça la tradition au niveau du parti présidentiel pour mobiliser les ressources nécessaires pour animer la campagne et prendre en charge les dépenses liées à nos activités.



«Le financement tarde peut-être, mais ça va venir. On ne peut pas aller aux élections sans sortir des moyens», ajoute-t-il.