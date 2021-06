mercredi 30 juin 2021 • 794 lectures • 1 commentaires

iGFM - (Dakar) Il y a eu 3 arrestations, 2 blessés graves dont un dans le coma hier, du côté des membres de l’opposition à Thiès. Ce, lors de la venue du chef de l’Etat dans la capitale du rail.

Les membres du Mouvement pour la défense de la démo- cratie (M2D) de Thiès ont tenu une manifestation, pour contrer la visite du Président Macky Sall. Mobilisés au bord de la route, en face de la Sde, ils sont surpris par un véhicule Pick-up rempli de nervis. Bien armés, ces derniers les ont brutalisés, renseigne Thiès.

Des manifestants, notamment Ndiaga Diaw du Pds, Ouseynou Fall et Adama Diawara du Pastef, tous membre du M2D de Thiès, ont été arrétés par des éléments en civil de la Police et conduits au commissariat Central de Thiès. Au terme de ces altérations, il résulte que Ndiaga Diaw a été sévèrement brutalisé avant d'être conduit au commissariat où son camarades se sont rendus pour négocier sa prise en charge par un médecin.



Gravement brutalisé par les nervis, le manifestant Ibrahima Samb était dans le coma. Lui et Omar Lopy, un autre blessé grave, ils sont évacués à l'hôpi- tal rigional de Thiès, informe L’Obs.