vendredi 27 mai 2022 • 327 lectures • 1 commentaires

iGFM (Dakar) Juste après sa descente d'avion, le Chef de l'Etat Macky Sall a pris la direction de Tivaouane pour présenter ses condoléances aux familles des onze nouveaux-nés qui ont perdu la vie lors d'un incendie, à l'hôpital Mame Abdou, mercredi dernier.

"Plus jamais ça dans ce pays et même dans les hôpitaux", a déploré le Président sénégalais, lors d'une déclaration (wolof et français) sur place, qui a duré quinze minutes. "J'ai le coeur meurtri quand je me suis rendu sur les lieux du sinistre", a ajouté Macky, qui a rappelé avoir écourté son voyage à Malabo où il devait présider le sommet de l'Union Africaine, pour assister les familles des victimes.

