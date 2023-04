lundi 3 avril 2023 • 361 lectures • 0 commentaires

Comme de coutume, le président de la République s’est adressé à la nation ce lundi, à la veille de la fête de l’indépendance. Il a annoncé la date de mise en service du Bus Rapide transit (BRT)

« Je suis heureux d’annoncer l’exploitation commerciale du Brt qui débutera dans le courant du deuxième semestre de cette année, avec un parc de 158 bus spéciaux, 100% électriques, qui seront alimentés par voie solaire.

C’est une première mondiale. Les premiers bus seront livrés en Mai. Le Brt permettra de transporter plus de 300 000 passagers par jour, sans pollution avec, internet à bord, et dans les meilleures conditions de confort et de régularité.

Comme le TER, il réduira de 90 à 45 minutes le temps de trajet entre Guédiawaye et Dakar et travailleront à bord 1000 jeunes dont le recrutement est en cours"