Macky aux Sénégalais: «L’Etat ne vous abandonnera pas»

iGFM – (Dakar) Le président de la République s’est adressé à la nation à la veille de ce 60ème anniversaire de l’indépendance du Sénégal. Macky Sall a tenu à féliciter les anciens combattants avant de renouveler sa confiance aux officiers et sous-officier.

Pour le président, le force de défense et sécurité font corps avec la nation et en ressentent chaque pulsation. Il en a aussi profité pour saluer l’engagement, la disponibilité, le courage et surtout le professionnalisme des services de santé.

‘’Je suis rassuré que toutes nos forces et intelligences sont unies dans cet élan de lutte. Ne baissons pas la garde. Restons à la maison, prenons très au sérieux la maladie », a-t-il indiqué, avant d’inviter à éviter la stigmatisation.

Aux populations, il rassure: «Notre économie subit de plein fouet l’impact du Covid-19. Notre confort économique soutenu sur plusieurs années est brutalement freiné. Je veux dire à toutes et à tous que l’Etat ne vous abandonnera pas ».

Ndéye Rokheya THIANE