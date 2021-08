Macky "chamboule" l'armée avec une vague de nominations (Document)

dimanche 22 août 2021

iGFM-(Dakar) Le chef de l’Etat, Macky Sall vient d’opérer un vaste mouvement dans les rangs des officiers supérieurs de l’armée. Entre nominations et mutations, au total prés de 60 officiers supérieurs sont touchés par les nouvelles mesures du président de la République. Il faut noter que c’est la seconde fois, et en moins de deux mois que le chef de l’Etat procède à d’importantes nominations dans les rangs de l’armée et de la gendarmerie nationale.

















Publié par Birame Ndour editor