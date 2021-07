mardi 27 juillet 2021 • 156 lectures • 0 commentaires

Actualité 1 heure Taille

iGFM - (Dakar) Une rencontre qui sera sans doute matière à interprétations. Le chef de l’Etat Macky Sall a rendu avant-hier dimanche, une visite de courtoisie à son «aîné» Ahmadou Makhtar Mbow, au domicile de ce dernier.

En cette période de reprise des mesures barrières contre le Covid-19, le patriarche du Sénégal, qui a célébré son centenaire il n’y a pas longtemps, vit, comme un autre de ses contemporains célèbres, quasiment cloitré chez lui.

Macky Sall a profité d’un calendrier assez relâché ce dimanche, pour aller passer un petit moment «en famille», avec l’ancien président de la Commission nationale de réforme des institutions (CNRI).

Ce qui était presque le cas de le dire, car le «Doyen» Makhtar Mbow a tenu, pour l’occasion, à s’entourer de toute sa famille et sa belle-famille. C’est, du moins, ce que rapporte Le Quotidien qui vend la mèche dans son édition du jour.

De son côté, comme il l’avait fait lors de la présentation de ses condoléances à Khalifa Sall, le Président Sall a fait dans la sobriété. Pour l’accompagner chez le parrain de l’Université de Diamniadio, il n’y avait que deux agents de sécurité.

Une manière d’insister sur le caractère privé et non-protocolaire de la visite rendue à l’ancien Dg de l’Unesco. Et de mettre plus en avant la discrète complicité qui unit les deux hommes, par-delà les aspérités de la politique