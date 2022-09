mercredi 7 septembre 2022 • 287 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le président de la République, Macky Sall, a déclaré sa flamme au trophée de la Coupe du monde de football, ce mercredi, au Palais.

"Dame Coupe, je te déclare ma flamme. Nous sommes le pays de la Téranga. Le Lion se battra de toutes leurs forces pour ramener au Sénégal en décembre. Il est temps que l'Afrique remporte la Coupe du monde", a déclaré le chef de l'Etat, lors de la présentation du trophée de la Coupe du monde de football FIFA "Qatar 2022". Et de chanter pour que le tophée revienne au Sénégal au soir du 18 décembre 2022. "Oh he oh eh, oh eh oh eh, buur yalla nio gui lay niane Senegal dieul ndamli", a chanté le Président accomapgné par le 12e Gaindé.



Macky a par ailleurs salué la communion entre la Fédération sénégalaise de football (FSF) et le Ministère des Sports. Il a ainsi appelé à consolider cette harmonie. Surtout que le Sénégal va vers une Coupe du monde au Qatar et que son statut de champion d'Afrique lui permet de participer à ce mondial dans de meilleures conditions.