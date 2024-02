lundi 26 février 2024 • 1922 lectures • 3 commentaires

Actualité 7 heures Taille

iGFM - (Dakar) Le président Macky Sall a lancé, ce lundi, le dialogue sur l’organisation de la présidentielle. Il a évoqué la question de la date lors de son discours d'ouverture.

«Ma volonté et mon vœu le plus cher, c’est de faire tenir l’élection présidentielle dans les meilleurs délais. Ceci, avant l’hivernage prochain. Et dans la paix. Le gouvernement y travaille déjà pour une parfaite organisation logistique de l’élection comme d’habitude», a-t-il indiqué.

PUBLICITÉ