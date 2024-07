dimanche 9 juin 2024 • 2344 lectures • 3 commentaires

iGFM - (Dakar) Macky Sall doit-il être poursuivi ? Ayib Daffé, le secrétaire général de Pastef a donné son avis sur la question.

Juan Branco et des victimes du régime de Macky Sall veulent que l’ex président de la République soit poursuivi en Justice. Secrétaire général de Pastef, Ayib Daffé a donné sa position sur ces déclarations. «Pour moi, c’est aux victimes d’apprécier. Parce que c’est elles qui sont victimes», a indiqué le député, qui était l’invité du Grand Jury de la Rfm. Pour ce qui est des déclarations de Juan Branco sur la question, Ayib Daffé souligne : «Juan Branco est dans son rôle d’avocat. Maintenant la faisabilité juridique, la conformité de ses actions par rapport au code de procédure pénales, ça dépend des professionnels du droit et de leur appréciation. Les victimes aussi sont dans leur rôle de demander réparation», a-t-il indiqué.

