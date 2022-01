mercredi 19 janvier 2022 • 596 lectures • 0 commentaires

Si ses opérations de destruction de supports publicitaires et autres emprises sur la voie publique ne font toujours des heureux, le travail de la Descos est tout de même salué par le chef de l’Etat. Macky Sall a dit toute l’importance de leurs opérations lors du Conseil supérieur de la magistrature.

«Je dois dire ici tout mon soutien à la Descos dans les missions surveillance, de contrôle et d’assistance qu’elle mène au quotidien afin de faire respecter les lois en vigueur. C’est la raison pour laquelle j’ai désigné la Descos membre de la CCOD.



Ses missions sont particulièrement difficiles j’en conviens, voire ingrates, mais absolument nécessaires pour désengorger les cours et tribunaux, à la sauvegarde de la sécurité de la sûreté et de l’ordre public. Les autorités administratives doivent continuer d’apporter tout l’appui nécessaire à la Descos dont le travail mené à bien, de bout en bout, a aussi pour finalité d’aider à dégrossir le contentieux judiciaire lié au foncier. »