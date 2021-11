Macky est prêt à évoquer les cas Karim Wade et Khalifa Sall

Le président Macky Sall a reçu hier le cadre unitaire de l’Islam pour parler de la charte de non-violence et de la pacification de l’espace politique en direction des élections. Et selon des sources de L’Obs, il s'est montré prêt à aborder les cas Karim Wade et Khalifa Sall.

Le Président Macky Sall n'exclut pas d'engager des discussions sur les cas de leaders politiques comme Khalifa Ababacar Sall et Karim Wade qui ont perdu leurs droits civiques et politiques. Ce, après leur condamnations par la Justice.



L’Obs, qui s'appuie sur les confidences de personnes ayant participé à l'audience d'hier, renseigne que le chef de l'Etat s'est dit même prêt à évoquer la question de ces personnes n'ayant pas encore été réhabilitées par la Justice. Il est même ouvert à discuter sur un calendrier.



Selon un membre du Cudis, «il y a de bonnes perspectives et nous avons bon espoir que les gens vont aller au moins à des discussions». Devant le Président Macky Sall, le Cudis a tenu à exposer toutes les récriminations de l'opposition.

Publié par Hawa Signaté editor