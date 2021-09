lundi 27 septembre 2021 • 508 lectures • 0 commentaires

Les clichés du président Macky Sall qui faisait ses emplettes dans un supermarché aux Usa, a été commenté de long en large sur les réseau sociaux il y a quelques jours. Nous avons soumis lesdites images au décryptage de Bacary Domingo Mané, journaliste, spécialiste en communication.

Les photos en question: «En regardant ces photos j’ai eu l’impression qu’il s’agit de photos volées entre guillemets. Certainement la personne qui les a prises n’a pas demandé l’aval du président. Macky Sall était en complicité avec son fils dans ce supermarché. D’ailleurs quand vous regardez les photos vous voyez que le président ne soupçonne rien. Il ne redoute rien.»



L’image du père et du fils : «Il est en complicité avec son fils et là c’est l’image du bon père de famille. Rien ne vaut l’amour d’un père envers son fils je pense que c’est cette facette qu’il a montré. Parce qu’il sait une chose: il n’est pas un citoyen ordinaire. Quand il va dans un supermarché il sera vu et il ne doute pas un instant que certaines peuvent le photographier. Mais dans le cas d’espère, je n’ai pas l’impression que ce soit une opération de charme ou de communication de la présidence.»



La gain éventuel : «Du point de vue de Communication, ce que le président peut en tirer comme bénéfice, c’est vraiment que les gens en arrivent à la conclusion que le président est un père de famille comme tout le monde. L’image de monsieur tout le monde. Quelqu’un qui fait ses courses avec ses enfants.»

Si c’était au Sénégal…: «Évidemment, en tant que président de la République on aurait même aimé avoir cette image au Sénégal. Aller avec ses enfants au supermarché au Sénégal. Ce serait beaucoup plus intéressant. Mais il l’a fait aux Usa. Certainement il a eu le temps de passer la journée avec son fils, aller faire ses courses. Là ce n’est plus le président de la République mais le père de famille. Et quand vous voyez cette photo vous voyez une certaine complicité entre Macky Sall et son fils. On a l’impression qu’ils sont dans le naturel, en train de discuter des produits qu’ils doivent acheter. Et là, il ne prêtent oreille attentive au monde extérieur. Ils sont dans une sorte de bulle.



Les interprétations : «Maintenant cette photo est tombée dans le domaine public. Chacun peut l’interpréter comme il veut. Les tenants du pouvoir peuvent prendre cette photo et essayer de montrer l’humilité du président tandis que les opposants peuvent avoir une lecture contraire tendant à montrer une autre facette du président. D’ailleurs ça a commencé dans les réseaux sociaux. On met en opposition l’image du président dans un supermarché aux Usa et l’image du président dans la circulation avec des gyrophares et une armada sécuritaire derrière au Sénégal.»



La balle au rebond ?: «On peut être amenés à croire que ce ne sont pas les services de communication de la présidence qui sont derrière cette opération. Maintenant ils peuvent prendre la balle au rebond et montrer ce côté humilité et bon père de famille. Oui ils peuvent surfer sur cette vague-là. Par contre, les opposants peuvent prendre la même photo et dire oui au Usa il peut se permettre d’aller dans un supermarché mais au Sénégal il n’ose même pas le faire.»



Il ne fera jamais ça au Sénégal !

Avec les prix qui ont augmenté peut-il remplir le panier avec le même budget ? pic.twitter.com/KsrDKVOBkD

— Hannibal DJIM 🇸🇳 (@DjimHannibal) September 26, 2021



@Macky_Sall wipliwww sa régime bi bouko bayi, yagui bemeukh sa monde. Kila gnawal, ndakoula tamite. Mais askan wi sone naniou, guestoulen. #Sénégal ndol bi comme touli ak mali. pic.twitter.com/bZhnMYCezb

— Rokhaya FAYE (@daba_faye) September 26, 2021



Le président Macky Sall a copié son homologue @RTErdogan pic.twitter.com/tR0bkCMki6

— _mab_ (@mahamati_A) September 26, 2021