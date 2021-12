mercredi 22 décembre 2021 • 378 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) C’est connu. Le train Express régional sera mis en service lundi prochain. Le chef de l’Etat l’a officiellement évoqué ce mercredi en Conseil des ministres.

«Sur la mise en exploitation commerciale du Train express régional (TER), le lundi 27 décembre 2021, le Chef de l’Etat magnifie le travail remarquable accompli par toutes les parties prenantes nationales et internationales, qui ont permis de réaliser, en un temps record, les composantes (infrastructures et installations) multisectorielles complexes, préalables à l’entrée en exploitation du TER», rapporte le communiqué du Conseil des ministres.



De son avis, le TER est une révolution en matière de système de transport collectif moins polluant (avec le BRT) au Sénégal. Il a demandé Le Chef au Gouvernement, de poursuivre les efforts de sensibilisation des populations desservies par le TER et des usagers, sur la nouvelle posture à intégrer désormais, en vue de développer un transport public collectif dans la rapidité et la sécurité.