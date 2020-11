jeudi 26 novembre 2020 • 91 lectures • 0 commentaires

Si d’aucuns pensent que les ministres qui ont fait face à la presse mardi dernier n’ont pas réussi leur exercice, le président Sall, lui, voit les choses autrement.

Hier, lors du Conseil des ministres, il a félicité a félicité le porte-parole et les ministres du gouvernement pour leurs éclairages et prestations de qualité lors de la première édition de l’exercice d’information des populations : « le gouvernement face à la presse ». Pour Macky Sall, les ministres ont assuré face à la presse au Building administratif Mamadou Dia. C’est dans la même dynamique également que le chef de l’Etat, sur le rapport de la mission d’information parlementaire relative à la gestion des inondations, a remercié et félicité l’Assemblée nationale, son président Moustapha Niasse, les députés et membres de la mission d’information parlementaire, suite à la réception de leur rapport le 19 novembre 2020. Assurément Macky Sall, malgré son masque de fer et non « gnangal » d’enfer, ne manque pas d’humour !

le Témoin