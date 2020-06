Macky, les milliards de promesses et l’attente des ayants-droit

IGFM – Depuis son annonce par le chef de l’Etat le 23 mars 2020, le Fonds de riposte contre les effets du Covid-19 (Force Covid-19) alimente les débats. Doté de 1000 milliards FCfa et escorté de nombreuses mesures de soutien aux entreprises pour atténuer les effets dus à la pandémie du Coronavirus sur l’économie nationale et venir en aide aux plus démunis, le Fonds tarde à se concrétiser. Dans plusieurs secteurs, les ayants-droit tardent à voir les promesses du chef de l’Etat se réaliser.

Btp, toujours dans l’attente des milliards F Cfa de l’Etat

L’espoir était grand. Surtout que la bonne nouvelle a été donnée par le président de la République, himself. Dans son programme de résilience économique et sociale pour atténuer les conséquences de la pandémie de Coronavirus, Macky Sall a, dans son adresse à la Nation du 03 avril dernier annoncé que 302 milliards seront consacrés au paiement des fournisseurs de l’Etat. «Les règles et priorités de paiement concourant à l’objectif de stabilité économique seront publiées et connues de toutes les entreprises. Ces dernières s’engageront à maintenir les salaires», disait-t-il. Après deux mois d’attente, rien de concret. L’espoir est déçu. Le secteur du bâtiment et des travaux publics (Btp) qui se trouve dans une situation financière alarmante, attend toujours que l’Etat s’acquitte de ses dettes vis-à-vis des entreprises. Le Secrétaire général du Syndicat national des travailleurs de la construction/des bâtiments et travaux publics (Sntc/Btp), Alassane Diarraf Ndao exprime toute sa désolation sur les lenteurs notées dans l’effectivité de la mesure du chef de l’Etat. Il dit : «A chaque Conseil des ministres, le Président donne des directives en demandant au ministre des Finances de payer la dette intérieure. Mais, jusqu’à présent, ce n’est pas encore opérationnel. C’est juste des annonces. Quelques efforts ont été faits, mais il encore beaucoup de choses à faire. Des entreprises à qui l’Etat devait 15 milliards F Cfa ont reçu des avances de deux à trois milliards F Cfa. De petites avances qui ne servent à rien.»

Le syndicaliste est d’avis que le Président Macky Sall devrait davantage s’impliquer dans l’exécution de ses directives, si les ministères concernés trainent les pieds. «Avec les effets de cette pandémie, pour que les entreprises puissent maintenir les emplois, il faut vraiment payer cette dette intérieure intégralement. Ce sont des factures qui datent de 2016. L’intention du Président est louable, mais ne suffit pas. Si elle n’est pas appliquée, elle ne sert à rien. Une directive présidentielle doit être exécutée. Le Président doit s’impliquer davantage dans l’exécution des directives. Tout cela relève de la politique. Payer la dette, c’est vraiment ce qu’il nous faut. Les travaux risquent d’être arrêtés en plus, le chef de l’Etat demande à ce que les employés, quand ils sont envoyés en chômage technique, soient payés à hauteur de 70% de leur salaire. Tout cela nécessite une ardoise.» Poursuivant son propos, Alassane Diarraf Ndao affirme que certains pensent que c’est effectif, alors que ce n’est pas le cas. «Les entreprises qui ont reçu des avances ne sont pas nombreuses. Il y a certaines à qui l’Etat doit 12 à 13 milliards F Cfa, d’autres 7 milliards. La liste est longue. Nous attendons toujours et avec l’hivernage, s’il y a une forte pluviométrie, certains chantiers risquent d’être élevés. Le personnel sera envoyé en chômage technique et on demande de les payer à hauteur de 70%. Ça pose problème. La dette due aux secteurs du Btp doit être de l’ordre de plus de 50 milliards F Cfa.»

Patronat, rien de concret pour les entreprises

«C’était une crainte qui est malheureusement en train de se matérialiser.» Il avait déjà lancé l’alerte il y a plus d’un mois. Le secrétaire exécutif de la Confédération nationale des employeurs du Sénégal (Cnes) prévenait déjà sur les lenteurs qui pourraient retarder les mesures de soutien de l’Etat aux entreprises mises en difficultés par le Covid-19. «Il s’agit de mesures d’urgence. Il faudrait veiller à ce que toutes les mesures prises soient déclinées le plus rapidement possible. Les entreprises commencent à se poser des questions, la pandémie n’attend pas et il y a un rythme de propagation relativement rapide. Si nous tardons à mettre en œuvre ces mesures, des entreprises disparaîtront», signalait Mor Talla Kane. Mais jusqu’à présent, les choses n’ont pas véritablement bougé. «Jusqu’à présent, le rythme est très lent, regrette M. Kane. Pour ce qui est de la dette intérieure, nous attendons toujours, ce qui pose un gros problème. Pour la grande majorité, on n’a encore rien noté de palpable. Sur le remboursement de la TVA aussi, c’est la même situation, nous regrettons les lenteurs dans l’opérationnalisation des décisions du chef de l’Etat. C’était une grande crainte qui est malheureusement en train de se matérialiser.» Suivant le secrétaire exécutif de la Cnes, beaucoup d’entreprises qui avaient applaudi, lorsque les mesures avaient été annoncées, commencent à déchanter.

Dans le cadre du Force Covid-19 (Fonds de riposte contre les effets du Covid-19), de 1000 milliards F Cfa, le président de la République avait décidé d’accorder une remise partielle de la dette fiscale constatée au 31 décembre 2019 due par les entreprises et les particuliers, pour un montant global de 200 milliards. Mais les entreprises sont toujours dans l’attente. «Pratiquement rien de concret n’a été fait, déplore Mor Talla Kane. C’est le retour d’informations que nous avons de la part des entreprises. Il y a aussi les 200 milliards F Cfa qui avaient été mis à la disposition des banques pour prêter aux entreprises qui doivent payer des salaires de leur personnel mis en chômage technique. Mais même pour cela, il y a des difficultés pour rendre opérationnel le dispositif. Il y a des lenteurs dans l’entrée des banques dans le dispositif, et très peu d’entreprises ont déposé des demandes ou en ont bénéficié.»

La situation est la même pour ce qui est du dispositif fiscal, poursuit-il. «Depuis que les annonces ont été faites, nous venons de recevoir, il y a cinq jours seulement, les critères qui rendent éligibles les entreprises et les secteurs, et c’est la base de tout, pour savoir qui a droit à quoi, avant de parler d’exécution. L’un dans l’autre, il faut dire que nous avons des attentes qui ne sont pas encore satisfaites.» Le secrétaire exécutif de la Cnes souligne que le président de la République a insisté, lors du dernier Conseil des ministres, pour que les administrations concernées, notamment les ministères, accélèrent le rythme dans la mise en œuvre des mesures de soutien aux entreprises. «Globalement, nous avons noté des lenteurs incompréhensibles dans la mise en musique des mesures annoncées par le président, et nous sommes dans une course contre la montre, indique-t-il. Plus nous tardons à mettre en place des mesures barrières sur le plan économique, plus nous risquons d’en payer le prix fort parce que le mal aura été profond et l’onde de choc se sera propagée. Mais avec le dernier appel du chef de l’Etat, nous espérons que nous allons accélérer la cadence pour que les décisions, qui sont salutaires, soient exécutées.»

Santé, des primes de 50 000 F Cfa…en souffrance

Au premier plan dans la lutte contre la pandémie de coronavirus, les agents de santé semblent être les plus lésés. Déjà que beaucoup avaient décrié le montant de leur prime, 50 000 F Cfa, ces agents souffrent pour rentrer dans leurs fonds. Même si le président de la République Macky Sall insiste toujours dans ses discours sur un bon traitement des agents de la santé, ces derniers ne sont pas aussi choyés que ça. Amadou Yéri Camara, secrétaire général du syndicat autonome des médecins du Sénégal, révèle leur situation. «Pour la prime que les fonctionnaires étaient censés recevoir, la plupart d’entre eux l’ont reçue. Il y a une prime de 50 000F Cfa qui est appliquée à tous les agents de santé et qui a été payée une fois. Mais les agents qui travaillent dans les Centres de traitement des épidémies (Cte) doivent avoir une prime spéciale qui n’a pas encore été payée dans la majorité des Cte. Et il est urgent que les gens paient cette prime, parce qu’on parle de beaucoup de milliards F Cfa, alors que les primes n’ont pas été payées. Certains ont été payés mais la plupart attendent toujours.»

Mballo Dia Thiam, secrétaire général du syndicat unique des travailleurs de la santé et de l’action sociale (Sutsas), en rajoute une couche. Il va plus loin. «Il y a des montants qui ont été annoncés. 50 000 F Cfa alloués au personnel soignant en guise de prime. Nous n’avons pas été associés à cela. Nous ne savons pas quel est le montant de l’enveloppe ? Dans quelles conditions les 50 000 F Cfa ont été retenus ? Et pour combien de temps aussi. Nous n’avons pas été informés de manière précise. Nous constatons aussi qu’il y a des catégories qui ne sont pas concernées. Si c’est un fonds Covid-19 qui n’a rien à voir avec l’indemnité, c’est une prime. Nous pensons que tous ceux qui sont dans le combat doivent être concernés.»

Pour les catégories qui ne sont pas concernées, Mballo Dia Thiam informe qu’il s’agit des agents de santé communautaire (Asc). «On parle aujourd’hui de stratégie communautaire, mais ce combat a toujours été celle de la communauté, un problème communautaire et les agents de santé communautaire (Asc) ne sont pas concernés par ces primes. Ils n’ont rien reçu. Non seulement, ils n’ont pas de prime, mais même ce qu’ils recevaient en termes de motivation par rapport à leur fonction d’Asc, a été réduit par le comité de développement sanitaire qui a remplacé le comité de santé. Avec les comités de santé régis par le décret 92-110, ils avaient au moins avec la clé de répartition jusqu’à 40% des recettes. Maintenant avec le comité de développement de santé, ils ont 20%. Avec la désertion, pour ne pas dire l’abandon des malades des hôpitaux, ils n’ont pratiquement plus rien. C’est un fonds pour une situation circonstancielle, la lutte contre la Covid-19, donc tous ceux qui sont au combat doivent être concernés.» Selon lui, à part les agents de la santé de l’action sociale, les agents de la santé communautaire, ceux des municipalités n’ont pas encore reçu. «Nous avons travaillé sur le dossier pour qu’ils soient inclus. Même si les agents de santé communautaire n’ont pas de statut, parce que ce ne sont pas des fonctionnaires ou des décisionnaires, ce sont des agents qui contribuent à la lutte contre plusieurs endémies. C’est un fonds spécial, donc ils doivent être concernés.»

CODOU BADIANE ET ADAMA DIENG