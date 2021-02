jeudi 25 février 2021 • 695 lectures • 4 commentaires

iGFM - (Dakar) Le chef de l'Etat, qui s'est fait vacciner contre la covid-19 ce jeudi, s'est adressé aux populations, notamment aux plus indécis.

Beaucoup de sénégalais doutent du vaccin anti covid-19 du fait des rumeurs qui sont véhiculées sur celui-ci. Ce jeudi, le chef de l’Etat et plusieurs autorités du pays se sont vaccinés. Macky Sall en a profité pour s’adresser aux sénégalais sur un ton plutôt menaçant. «Ce serait dommage qu’on ne prenne pas les vaccins. Si on ne prend pas les vaccins moi je vais les donner à d’autres pays africains», a-t-il dit.

Pour lui, les autorités ont fait leur part du marché et c’est aux populations de suivre à présent: «Le président s’est vacciné, le ministre de la Santé s’est vacciné, nous avons le président du conseil économique social et environnemental et tout le gouvernement de la République. Nous devions donner l’exemple nous avons donné l’exemple. Donc il faut que les autres suivent.»