iGFM - (Dakar) Il y a quelques temps, des rumeurs de remaniement ministériel faisaient jour. Mais, le chef de l’Etat semble globalement satisfait du rendement de l’actuel attelage. Comme en témoignent ses propos tenus à Podor, hier samedi.

"Je viens de lancer les travaux de la route Boube-Ndiandane-Guyia. Qui est une route ancienne. Je voudrais féliciter l’ensemble du gouvernement du Sénégal, pour le remarquable travail qui est fait. Je suis très sévère avec mon gouvernement, mais je sais qu’ils font du bon travail.

Et je voudrais ici, depuis Podor, vous féliciter l’ensemble des ministres puisque j’ai vu de façon concrète la mise en œuvre des politiques publiques que je vous ai demandé de matérialiser. Et cela a été fait dans la plupart des cas et avec célérité et efficacité.

Vous savez, je suis très avare en compliments, mais aujourd’hui je vous dis Jeureu nguene jeuf, gacce ngalama gouvernement du Sénégal. Bien sûr je serai toujours là pour veiller et booster avec que nous puissions accélérer l’émergence de notre pays."