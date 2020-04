Macky-Rajoelina et la commande de «Covid Organics»

IGFM – Le remède contre le Coronavirus (Covid-19) à base de l’artémisia semble faire ses preuves à Madagascar, d’après le Président Andry Rajoelina. Le président de la République malgache dit avoir reçu une commande du Sénégal qui n’est pas confirmée par les autorités étatiques sénégalaises.

Le ‘’Covid Organics’’, ce traitement à base de plante artemisia élaboré par l’Institut malgache des recherches appliquées, continue de faire polémique à travers le monde et suscite de vifs débats. L’artemisia ou artemisia annua est une plante aux airs de fougère issue de la pharmacopée traditionnelle chinoise cultivée sur la Grande Île pour lutter contre le paludisme.

Malgré les mises en garde de l’Organisation mondiale de la Santé (Oms) contre l’usage de ce remède censé prévenir et guérir le Coronavirus, le président de la République de Madagascar, Andry Rajoelina, continue de vanter «les bons résultats» des essais du traitement malgache. «On peut dire qu’il a donné un résultat concluant sur les malades du Covid-19 à Madagascar et qu’il peut limiter et atténuer ses effets sur le corps humain», a soutenu le Président malgache. Selon qui «les malades traités avec le Covid-Organics ont été guéris». Mieux, grâce à ce médicament, des malades «en détresse respiratoire ont été tirés d’affaire et sont déjà sortis de l’hôpital».

Mais d’après l’Oms, il n’existe pour l’heure «aucune preuve» que le remède malgache peut «prévenir ou guérir» le Coronavirus. L’organisation a ajouté qu’il n’y a «aucun raccourci» pour trouver un moyen efficace pour lutter contre le Coronavirus.

Dans ce contexte de propagation à une vitesse remarquable du Coronavirus, plusieurs pays touchés par le virus à couronnes recherchent la cure pour guérir et prévenir d’éventuelles nouvelles contaminations.

Le Sénégal cherche par tous les moyens à freiner la transmission du virus et guérir ses malades. Le président de la République du Sénégal, Macky Sall, qui a eu un échange téléphonique avec son homologue malgache, est disposé à essayer le Covid-Organic. Sur son compte Tweeter, le Président malgache dit avoir noté la première commande du Sénégal. «L’Afrique agit et se protège contre le Covid-19. Merci au Président Macky Sall pour nos échanges et sa confiance. Le Sénégal félicite Madagascar pour le remède traditionnel amélioré Covid-Organics et lance une première commande. Vive l’Afrique et vive sa richesse naturelle», a dit Andry Rajoelina.

Le Président Macky Sall avait annoncé la nouvelle un peu plus tôt. Dans son tweet, Macky Sall s’est contenté de relayer son échange téléphonique avec Andry Rajoelina et de le féliciter pour les résultats concluants des recherches. Pas plus. Dans son texte, le chef de l’Etat du Sénégal n’a aucunement évoqué une commande. «Je me félicite de l’échange fructueux avec le Président S.E. Rajoelina sur le partage d’expériences et de bonnes pratiques dans la lutte contre la Covid-19. Je salue les efforts de Madagascar dans la recherche de solutions thérapeutiques que le Sénégal suit avec intérêt», a dit Macky Sall sur son compte Tweeter. Une commande pas encore confirmée par le Palais de la République de Dakar.

AIDA COUMBA DIOP