iGFM (Dakar) Le Président de la République, Macky Sall, a reçu, hier soir, au Palais, l'équipe du Casa Sports vainqueur de la Coupe du Sénégal de football chez les seniors.

Les champions de la Coupe nationale se sont rendus à la présidence de la République peu après avoir remporté la 60ème édition devant Diambars sur le score d'un but à zéro. Ce, 10 ans après leur dernier titre. Le chef de l'Etat a saisi cette occasion pour féliciter le Casa conduit par son président Seydou Sané. "Je félicite le Casa Sports pour sa brillante victoire de la Coupe du Sénégal 2021. Une équipe emblématique de la Casamance avec Allez Casa aux supporters exceptionnels et dynamiques. Bravo Seydou Sané et toute ton équipe. Mes encouragements aux Diambars."