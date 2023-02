Macky Sall à Yoff-Layène : "Nous devons respect et considération à nos guides religieux"

lundi 20 février 2023

À la veille de la célébration de la 143e édition de l’Appel de Seydina Limamoulaye, le président Macky Sall était l'hôte de Yoff-Layène.À cette occasion, la famille religieuse a dénoncé et déploré les discours et les actes de nature à saper la paix et la cohésion nationales.

Mais le chef de l'État n'a pas manqué de rassurer le khalife : "L'État ne faillira jamais devant ses responsabilités. Nous devons respect et considération à nos guides religieux. L'État fera face pour le maintien de la stabilité du pays."

Au nom du khalife général Mouhamadou Makhtar Laye, son porte-parole a remercié le président Sall pour toutes les mesures prises pour la réussite de l'événement.

