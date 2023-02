dimanche 5 février 2023 • 238 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le Président de la Répubique, Macky Sall, a demandé, à la Fédération sénégalaise de football et au ministre des Sports, dimanche, au Palais, un programme national afin qu'il puisse soutenir le foot local.

"Je demande à la Fédération et au ministre des Sports de me proposer un programme national de soutien au football local. Il faudra intégrer l'appui du secteur privé et des entreprises pour le sponsoring des clubs. L'Etat pourra appuyer directement les professionnels", a dit le Chef de l'Etat à l'occasion de la réception des champions du CHAN et de la CAN de beach soccer. Cette annonce est venue juste après le plaidoyer du président de la FSF, Me Senghor et du sélectionneur des Lions du beach soccer Mamadou Diallo.



Le Président sénégalais a également saisi cette occasion pour rendre un hommage à Koto l'ancien sélectionneur de l'équipe locale décédé il y a plus d'un an.



Macky Sall a par ailleurs invité Me Senghor à revoir l'appellation "Lions locaux". Selon lui, ça sonne mal. Il préfère qu'on les appelle tous Lions tout court.



En fin de cérémonie, Macky Sall a remis le trophée de la CAN 2021 remporté par les Lions A à la Fédération sénégalaise de football un an après le sacre du Sénégal.

