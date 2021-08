jeudi 26 août 2021 • 373 lectures • 1 commentaires

iGFM (Dakar) Le président de la République, Macky Sall, prendra part, vendredi, à Berlin, en Allemagne, au Sommet du Compact with Africa (CwA) sous le patronage de la chancelière allemande Angela Merkel, a annoncé, mercredi soir, la télévision nationale.

Le Compact avec l’Afrique ou Pacte du G20 avec l’Afrique (CwA), une initiative du gouvernement allemand, vise à soutenir l’investissement sur le continent africain, y compris par l’appui à l’amélioration de l’environnement des affaires et la réalisation de projets de développement.



L’initiative basée sur la demande est ouverte à tous les pays africains. Son objectif principal est d’accroître l’attractivité des investissements privés en améliorant de manière substantielle les cadres macroéconomique, commercial et financier.



Douze pays africains ont rejoint l’initiative : Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Égypte, Éthiopie, Ghana, Guinée, Maroc, Rwanda, Sénégal, Togo et Tunisie.

APS