iGFM (Dakar) Le Président sénégalais, Macky Sall a demandé la Coupe aux Lions du Sénégal, qui doivent disputer la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun entre janvier et février 2022.

"Vous avez été en finale, maintenant il faut la Coupe. Car, vous avez une équipe capable de remporter le trophée", a déclaré Macky Sall, lors de la cérémonie de remise du drapeau national, ce mardi, au Palais. "Ensemble, il faut forcer le destin gagnant tout en réunissant les conditions. Il faut aller jusqu'au bout et amener la Coupe. Cett CAN reste un moment de vérité pour le football sénégalais. C'est une exigence de victoire donc faites de la CAN 2021, la plus belle page de notre histoire. Vous pouvez le faire Sadio. Un Lion ne recule pas, il faut vous battre", a-t-il ajouté, appelant à l'union des prières pour que le Sénégal puisse remporter la Coupe d'Afrique au Cameroun en février 2022.

