"Macky Sall et Ousmane Sonko doivent discuter", selon Ngouda Mboup

dimanche 19 mars 2023 • 411 lectures • 3 commentaires

iGFM-(Dakar)Enseignant-chercheur au département de droit public de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'Université Cheikh Anta DIOP de Dakar, Ngouda Mboup estime que le Président Macky Sall et Ousmane Sonko doivent impérativement se mettre autour d’une table et discuter. Selon lui, le chef de l’État doit également entamer un dialogue franc avec toute l’opposition sénégalaise pour calmer le climat politique.

«Nous l'avons toujours réussi dans ce pays. La personne à qui incombe la responsabilité en premier, c'est le président de la république. Il est le garant de l'unité nationale. Il est un juge au dessus des partis. Les présidents Diouf et Wade étaient des gentlemen. A chaque fois que le pays était bloqué, ils se retrouvaient pour discuter. Parce-que en réalité, il faut que le pays reprenne pour l'intérêt supérieur de la Nation, a dit Président de la Haute autorité de régulation du parti Pastef.

S'agissant du dialogue avec l'opposition, Ngouda Mboup estime que « nous sommes entre Sénégalais et rien n'est impossible. Je pense qu'il y a des gens dans ce pays qui sont de grandes personnalités. Ils pourraient jouer ce rôle. Et le Sénégal en vaut la peine», dit-il.

Publié par Birame Ndour editor