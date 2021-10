jeudi 28 octobre 2021 • 820 lectures • 2 commentaires

iGFM (Dakar) Le président de la République, Macky Sall, a exigé, mercredi "la régulation des prix du loyer"

Selon L’As, ‘’Macky Sall exige la régulation’’ du loyer. Le président de la République, Macky Sall, a souligné mercredi avec insistance "la nécessité d’une régulation urgente des prix du loyer". "Sur le climat social, la gestion et le suivi des affaires intérieures, le Chef de l’Etat a insisté sur la nécessité d’une régulation urgente des prix du loyer", rapporte le communiqué du Conseil des ministres repris par nos confrères de L'AS.

Le Chef de l'Etat a aussi "demandé aux ministres en charge du Commerce et des Finances, avec le concours des services du ministre en charge du Logement, de lui proposer dans les meilleurs délais, des mesures d’urgence pour encadrer davantage et réguler les prix du loyer sur l’ensemble du territoire national, notamment au niveau des centres urbains".