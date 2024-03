mercredi 20 mars 2024 • 814 lectures • 2 commentaires

Le report de la Présidentielle a été une phase qui a plongé le Sénégal dans la tension. Le président Macky Sall regrette-t-il d’avoir engagé le pays dans cette aventure ? Il a répondu à cette question dans un entretien accordé à Bbc.

«Je n’ai pas d’excuse à faire puisque je n’ai commis aucune faute. Je vous parle en tant que président de la République. Je suis responsable de ce pays jusqu’au 2 avril. Tous les actes qui ont été posés l’ont été dans le cadre de la loi et des règlements. Aucune institution juridique ou juridiction du Sénégal n’a remis en cause ou mis en doute la sincérité des actions qui ont été posées.



À partir du moment où le parlement du pays prend l’initiative de voter une loi, le président qui est le chef de l’Exécutif doit tenir compte de ce fait. Et c’est ce qui a été fait. Donc il n’y a pas à demander pardon ou à poser le problème en ces termes et tout ce qui a été fait l’a été dans le respect strict de la constitution du Sénégal.»