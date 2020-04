Macky Sall : « La croissance économique du Sénégal chutera de 6,8% à moins de 3 % »

iGFM-(Dakar) Les conséquences de la pandémie COVID-19 sur l’économie nationale sont désastreuses. Dans son traditionnel discours à la nation à la veille de la fête de l’Indépendance, le président de la République, Macky Sall a déclaré que la croissance économique évaluée à 6,8% va passer à moins de 3 % à cause des impacts du covid-19 constatés sur tous les secteurs d’activités.

« Comme partout ailleurs, notre économie subit de plein fouet les impacts du Covid-19. Des secteurs comme le tourisme, l’économie la restauration, les transports, le commerce, l’agriculture, les BTP entre autres, sont durement affects. Notre croissance économique soutenue sur plusieurs années, est brutalement freinée et passera de 6,8% à moins de 3%. », a déclaré le chef de l’Etat.

Par ailleurs, il promet d’apporter le soutien nécessaire à tous les secteurs impactés à travers le Fonds Force Covid-19. « Ce soir, mes pensées vont particulièrement à toutes celles et à tous ceux qui souffrent de l’impact de la crise du COVID-19. Je pense aux millions de pères, mères et soutiens de familles menacés de précarité. Je pense à notre diaspora, si généreuse envers la Nation et aujourd’hui éprouvée. Je pense aux nombreuses entreprises et à leurs salariés, tous victimes de cette crise imprévue. », a-t-il dit.

Le président de la République a ajouté : « devant l’urgence, et en attendant une évaluation complète des effets de la crise sur l’économie nationale, j’ai mis en place un Programme de résilience économique et sociale, afin de renforcer notre système de santé et soutenir nos ménages, notre diaspora, nos entreprises et leurs salariés »