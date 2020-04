Macky Sall: «L’annulation des 365 milliards de dollars de dette des pays africains n’est pas insurmontable»

Le chef de l’Etat ne fléchit pas dans sa dynamique. Déterminé à obtenir l’annulation de la dette des Etats africains qui culmine à environ 365 milliards de dollars, il a précisé, sur France24, qu’une telle chose est bien possible.

«C’est plus que réaliste. 365 milliards de dollars c’est certes important, mais qu’est-ce que cela représente par rapport aux milliers de milliards de dollars qui font l’objet de transactions par jour dans le cadre des bourses, de tout ce qui anime le monde. Le moment est venu où on doit s’arrêter un peu.

Quelle est la finalité de notre monde? Est-ce que nous sommes là pour courir derrière des supergains astronomiques ou bien nous devons être capables de faire face lorsque la maladie frappe. Quand même, 365 milliards ce n’est pas quelque chose qui est insurmontable pour les pays donateurs comme ceux du G20.

Je ne leur demande pas de faire ce qu’ils ne peuvent pas. Ils peuvent, avec des mécanismes appropriés, en concertation avec l’Afrique, travailler sur des modalités qui n’handicaperont pas les pays prêteurs, mais qui permettront à l’Afrique de faire face honorablement et dignement et d’être membre à part entière de la communauté mondiale. C’est la conviction et je continuerai à demander cela», a indiqué Macky Sall.

Youssouf SANE