iGFM - (Dakar) Le président Macky Sall a nommé l'ancien ministre de l'Economie et des Finances, M. Amadou Ba comme Premier ministre du Sénégal. Le décret de nomination vient de tomber.

Amadou Bâ était Directeur Général des impôts et Domaines (Dgid) sous Abdoulaye Wade. Puis, avec l'avènement de Macky Sall au pouvoir, il a hérité du poste de ministre l’Économie et des Finances, en remplacement d'Amadou Kane. Entre 2019 et 2020, il est ministre des Affaires étrangères. Le nouveau Pm est marié et a trois enfants.



Dans son discours à la nation, hier vendredi, le chef de l’Etat avait déclaré que la question de la hausse des prix sera l’une des tâches prioritaires qu’il assignera au nouveau premier ministre et son gouvernement.

