dimanche 5 février 2023 • 486 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le Président de la République Macky Sall, a alloué une grosse prime aux vainqueurs du CHAN 2022 et de la Coupe d'Afrique des Nations de Beach Soccer.

Les vainqueurs du CHAN 2022 et de la CAN de Beach Soccer et les membres de deux délégations officielles du Sénégal vont encaisser chacun 10 millions francs CFA et un terrain de 500 m² à Dakar. L'annonce a été faite par le Président de la République Macky Sall, dimanche soir au Palais.